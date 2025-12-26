Сияна скъса със Стоянов и се премести в София

Сияна красавицата на „Биг Брадър 2025", приключи със Стоянов, научи „Уикенд" от първа ръка. Ослепителната пловдивчанка се раздели с бившия военен, с когото се залюби в риалитито на Нова, и пак е необвързана.

„Със Стефан вече не сме двойка. Решението всеки от нас да поеме по собствен път беше взаимно. В момента нямам човек до себе си, но не съм загубила вяра, че ще открия истинската любов", сподели хубавицата в разговор с репортер.

И допълни, че наскоро се е преместила в София и е започнала работа като хостеса в изискано столично заведение. На Коледа ще е на смяна, но Бъдни вечер и Нова година ще прекара със семейството си в родния край.