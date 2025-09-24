"Българската Гал Гадот" изрита Диляна Попова преди старта

Наричат Даяна Йорданова българската Гал Гадот, заради външността и увереното поведение, пише Галерия. Холивудската звезда се прочу с ролята си на "Жената чудо". Нейната двойничка също се радва на популярност у нас.

Родом е от Видин и довършва висшето си образование по "Право". Тя е инфлуенсър и се занимава с реклами. Като участничка в първия сезон на Traitors още при влизането си бе поставена в изолация.

Това обаче й донесе власт и тя елиминра две двойки още преди играта да започне. Даяна избра да отсрани Диляна Попова и Георги Коджабашев, както и Оля Малинова и Даниел Бачорски.

Така още с влизането си Даяна се превърна в най-спорната фигура, а нейното решение бе дълго обсъждано след това.