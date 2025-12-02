Бебе стана двойник на Патрашкова

Малка двойничка си има пиперливата журналистка Кристина Патрашкова, пише България Днес.

Бебето София е фен номер 1 на водещата, копирайки досущ екстравагантния й стил. „Близките на Софи твърдят, че има особена слабост към перлите и очилата и уверено върви по стъпките на г-жа Патрашкова. София, имаш пълната ми подкрепа. Перлите са за дълъг път“, написа самата Патрашкова под колаж, сравняващ двете прими на модата.

Макар че е на година и половина, Софи има всички заложби да стане новата кралица на журналистиката. Пожелаваме й го!