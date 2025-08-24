Бесте Сабри най-после намери щастието

Бесте Сабри най-после намери истинското щастие. Чаровната журналистка се сгоди за Айкут Рамадан – бизнесмен и бивш съпруг на голямата дъщеря на футболната легенда Христо Стоичков. Турчинът беше женен за Мика Стоичкова, която го дари с дъщеричка Миа. Водещата на „Тази събота и неделя” сама се похвали с годежа си.

„Вечността започва сега. Благодарна за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно”, написа Бесте към кадрите с любимия й мъж, които сподели публично. Двамата са се насладили на романтична обиколка из Италия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, отбелязвайки новия си съвместен етап.

Новината за годежа бе потвърдена от близки до двойката. По всичко личи, че любовта между Бесте и Айкут е сериозна и двамата не крият радостта си от новото начало.

Айкут Рамадан, макар и добре познат в определени среди, попадна в светлината на прожекторите именно покрай връзката си със семейство Стоичков. След раздялата си с дъщерята на Камата, той не беше интересен за медиите до началото на връзката си с Бесте.

Журналистката и Айкут изглеждат щастливи и хармонични заедно, а според запознати планират сватба още догодина. Очакваме с нетърпение повече подробности около подготовката за големия ден. Зрителите на Би Ти Ви вече се чудят дали Сабри ще напусне телевизията, за да заживее в Америка при своя любим. Другият вариант е Айкут да се върне в България. Ако живеят разделени на два различни континента бракът им едва ли ще просперира, заради това предполагаме, че един от двамата ще направи компромис и ще смени местожителството си.

Крехка като порцелан, но с характер на боен репортер – така най-кратко може да бъде описана Бесте Сабри, която всяка събота и неделя влиза в домовете на зрителите на Би Ти Ви редом до Митьо Маринов. Макар телевизионният й път тепърва да се развива, Бесте вече се утвърди като силен глас в ефира – със страст към човешките истории. Произлиза от семейство на учители – дядо й е преподавал в начално училище цели 40 години, майка й и вуйна й също са в образователната сфера. И макар да е израснала с усещането, че и тя ще продължи традицията, още като тийнейджър осъзнава, че съдбата й е друга – „любопитството към света“ я тласка към журналистиката. Неслучайно името й в превод означава „сътворявам“.

Още от училище Бесте се отличава – печели първи места на олимпиади по литература, владее турски, английски и немски. Завършва елитната езикова гимназия „Никола Вапцаров“ в Шумен, а след това избира да учи журналистика в Шотландия. Завършва бакалавър, а после и магистратура по международни отношения в университета в Абърдийн.

Извън учебните зали животът й е скромен – няма време за купони, но намира опора в съквартирантката си Мелин, с която съдбата ги събира неочаквано. „В Абърдийн всяка от нас пое най-доброто от другата“, споделя Бесте. Опитва се да започне работа във Великобритания – стига до втория кръг в стажантската програма на Би Би Си, но пандемията прекъсва всичко. Прибира се в България – за радост на майка си – и започва отначало.

След кратко, но интензивно време в БНР Шумен, където отразява най-тежките моменти от ковид пандемията, Бесте постъпва като стажант в Би Ти Ви. Първият й материал – за картички от деца към лекари в болници – звучи мило, но скоро идва и „бойното кръщение“: отразява тежки социални теми, а през 2021 г. получава признанието на колегите си – избрана е за „Репортер на годината“. Но истинският й професионален връх е репортажът й от Турция след опустошителното земетресение през 2023 г. „Започнах да треперя пред купчината бетон. Части от детски стаи, мечета, разпилени учебници... Беше като на война.“ Преживяното там я разтърсва. Дни наред след завръщането си в България не може да се върне към нормалния ритъм на живот. „Чувствах се виновна, че съм щастлива, докато знаех какво остана зад мен.“ И до днес тези спомени я просълзяват.

Воденето на „Тази събота и неделя“ идва почти изненадващо. Бесте е само от няколко години в телевизията, но не се колебае дълго – обича предизвикателствата. „Хвърлям се напред – без значение дали е репортаж или студио“, казва тя. С партньора си в ефира Митьо Маринов са се познавали още от нюзрума – но никога не са си представяли, че ще станат екранен тандем. Сега се допълват успешно – тя е фокусирана върху човешките истории, той – върху политиката.

Бесте не е от хората, които търсят светлините на прожекторите. Социалните мрежи използва умерено, но ги приема като нужно зло. Обича да се събира с момичешката си компания от Шумен, но най-близка й е Стефани – приятелка, която е и неин „суров“ критик след всяко предаване. Веднъж седмично двете си позволяват по чаша вино – момичешка глезотия в напрегнатото й ежедневие.

Красивата туркиня обича животните – след загубата на обичаната си йоркширка Кари, сега живее с минипудела Кора. В тяхната компания намира спокойствие и баланс.

Макар да се появява на екран усмихната и уверена, Бесте признава, че никога не е напълно спокойна. „Винаги се притеснявам – в разумни количества. Емоцията е нужна, за да достигнеш до хората“, казва тя. Според нея журналистиката е комбинация от разум и сърце – 90% разум, 10% емоция. И именно в този баланс намира своето място – не само като водеща, но и като човек, който иска да бъде част от истинските истории.

Макар да има все по-отговорна роля пред камера, тя не иска да се отказва от репортерството. За нея „първа линия“ значи да си близо до живота – без филтри, без грим, понякога дори без време за реакция. Там, в онези мигове на истина, усеща, че е на точното място.

В бъдеще не изключва преподаването или дори завръщане към международната политика – страст, която продължава да я вдъхновява още от студентските й години. Но засега мислите й са изцяло посветени на ефира. „Живеем в турбулентни времена. Нужни са спокойствие, почтеност и разбиране. А най-важното е да не забравяш откъде си тръгнал и защо си тук“, казва тя.