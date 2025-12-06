Разследват Камелия заради "фабрика за деца" на остров Крит? Говори Цветин!

"Пълна измишльотина е, че ни били разследвали заради някаква "фабрика за деца" на остров Крит!" Това отсече за "България Днес" Цветин, дългогодишният партньор на попфолк звездата Камелия. Бащата на сина на певицата - тригодишния Баян, и на бебето Касия е в правото си да се гневи, защото двамата станаха родители след дълги и неуспешни опити да се сдобият със собствена обща рожба.

"Било написано нещо някъде си! А какви са фактите? Няма такива! Утре могат да напишат, че сме използвали услугите на някоя "разследвана клиника" в Мозамбик. Или където им хрумне", роптае любимият мъж на изпълнителката на "Луда по тебе".

Разследващите в Гърция съобщиха за "българската следа" в операцията, но името на известната певица не беше споменато, а беше посочено само, че става въпрос за наши "бедни сънароднички", които са били използвани като сурогатни майки, раждайки деца на бездетни семейства.

Според публикацията в българските медии обаче "огън момичето" на българския попфолк е броило 90 000 евро на клиниката в Крит за осигуряването на жена от Молдова за сурогатна майка на първото й дете.

Камелия няма и най-малкия повод да се притеснява, че гръцките власти могат да подпукат и нея покрай "фабриката за бебета". Според законите на страната и бездетните семейства, сдобили се с рожба чрез сурогатно майчинство, както и самите родилки са жертви на клиниката на остров Крит и не носят отговорност пред закона.

Гръцките разследващи съобщават още, че общата печалба на клиниката в Крит възлизала на 8 млн. евро. Освен сурогатно майчинство там предлагали и извършвали незаконни осиновявания, фиктивни инвитро процедури и донорство на яйцеклетки.