Давид Бет - шампионът на „Биг Брадър 2025”: С моята Нанси вече мислим за сватба

Още при старта на „Биг Брадър 2025” „Уикенд” предрече, че победата ще е за Давид Бет и не сбърка в прогнозата си. 2 месеца и половина по-късно пекарят от немски произход спечели зрителския вот и грабна наградата от 100 бона, въпреки че на финала имаше достойна конкуренция – добродушната красавица Сияна и интелигентният Котов.

Репортер на "Уикенд" се срещна с 20-годишния шампион и го разпита подробно за участието му риалитито, но му зададе и куп въпроси за живота му извън Къщата. В разговора нямаше как да не стане дума и за Нанси – митичната му половинка, за която не спираше да говори пред съквартирантите.

- Давид, изненадан ли сте, че победихте в „Биг Брадър”?

- Да, изненадан съм. Изобщо не очаквах да победя в „Биг Брадър”. Мислех, че Валентин Котов ще спечели. В началото, когато влязох във формата, смятах, че хората няма да ме харесат и още след втората или третата седмица ще излетя от Къщата.

- С какво успяхте да очаровате съквартирантите си и зрителите, та да стигнете до финал и да станете шампион в риалитито?

- Въпросът е много труден, какво е успяло да спечели хората на моя страна, е загадка за мен. Не бих казал, че съквартирантите и зрителите са били очаровани от това, че съм истински човек, защото Котов според мен е още по-истински. Може би е бил определящ фактът, че съм по-отворен и не съм срамежлив.

- Казвате, че Валентин Котов е бил достоен да спечели. А другите двама финалисти – красавицата Сияна и Стоянов?

- Само хубави неща мога да кажа за Котов, Сияна и Стоянов. Винаги са ми помагали в трудни ситуации. И тримата са много достойни. Със сигурно ще продължа да контактувам с тях и занапред, както и с Калин, с когото най-добре се разбирах в Къщата. С Мути Мутев ще ми е по-трудно да си комуникирам. Не сме се карали, но не одобрявам обидите, които той отправи към Цецо Георгиев. Не приемам агресията.

- Вие също си изпуснахте нервите във формата...

- Така е, направих го и съжалявам. Реагирах доста емоционално, когато ми взеха брашното. Дойде ми в повече, че след грешка на съквартирантите останах без този важен за мен продукт. Няколко пъти им повтарях да мълчат, но те си правеха каквото си искат. Много се ядосах тогава, но си давам сметка, че е добре да се владея - да не изпускам нервите си и да си меря приказките.

- Кой беше най-трудният ви момент в шоуто?

- Много ми липсваха моята Нанси и баба ми. Не издържах и споделих на Сияна какво съм преживял заради любимата ми и за дните, в които сме били разделени с нея – как съм се напивал с алкохол като луд. Друг труден момент ми беше след радостта от посещението на баба ми в Къщата – когато си тръгна.

- Казахте, че с наградата от 100 000 лева ще си отворите хлебопекарна. Търсите ли вече помещение и персонал? Какви самуни ще предлагате?

- Още не съм взел парите от наградата, но след като ги получа, ще започна да действам, за да си отворя хлебопекарна в София. Ще работим аз и жена ми Нанси. Рецептата за хляба си е моя, авторска. Преди години започнах да меся заради любимата ми баба и с времето се усъвършенствах. Искам в моята пекарна да се произвеждат тестени храни със специалната ми закваска.

- Наистина ли имахте само 7 лева при влизането ви в „Биг Брадър”?

- (Смее се). Прочетох какви ли не твърдения. Едно от тях гласеше, че толкова съм бил закъсал финансово, че съм влязъл със 7 лева в „Биг Брадър”. Да, вярно е, че в себе си имах толкова пари, но не е истина, че съм беден, както се опитват да ме изкарат. Имам си прекрасен живот и семейство. Не мога да разбера защо при влизане във форматно предаване трябва да нося голяма сума в себе си.

- Какво е образованието ви? Какво сте работил досега?

- Завършил съм средно образование в Германия - в бизнес училище. Работил съм в месарница. Първоначално трябваше съм на компютър, но работодателите започнаха да ме карат да обезкостявам и транжирам. След това съм бил и в колцентър, както в адвокатска кантора, където се занимавах с документи. Какво ли не съм работил...

- В момента къде и с кого живеете?

- След шоуто съм решил да се установя за постоянно в София и да не се връщам в Германия. В момента двамата с любимата ми жена Нанси живеем при баба ми. Приятелката се прибра от федералната република, където беше на заплата в цех за производство на лодки. В момента си търси ангажимент в България, в столицата. Когато отворя хлебопекарната, ще дойде да работи с мен.

- Майка ви, биологичният ви баща и пастрокът ви, които са в Германия, не са ли против да живеете в България?

- Майка ми ме подкрепя, както и биологичният ми баща, който е немец. С него сме в уникално добри отношения – винаги е било така. С пастрока ми също се разбираме, но в последно време не контактуваме много и не съм наясно с мнението му. Мама е родом от България, но от години е устроила живота си в Германия и не смята да се връща. Има си кафене и си го върти. Тя се чувства добре там.

- Твърди се, че пастрокът ви е от ромски произход...

- Това е абсолютна лъжа. Вторият ми баща е с български и османски корени. Единият му родител е чист българин, другият - турчин.

- С приятелката ви Нанси мислите ли вече за сватба?

- Да, мислим. Много се обичаме и искаме и деца, но тъй като и двамата сме си още деца - не сме пораснали достатъчно, ще поизчакаме с поколението.

- Как пламна любовта ви с Нанси?

- Връзката ни е доста странна и трудна за обяснение. Бяхме много млади, когато се запознахме в социалните мрежи. Любовта пламна веднага помежду ни. И двамата много се обичахме, но тя живееше в Ямбол, а аз в Германия и разстоянието си каза думата. Нямаше как да се видим и няколко пъти късахме, а след това отново започвахме да си пишем и възстановявахме връзката си. За първи път се срещнахме очи в очи, когато отидох на завършването й в Ямбол. Бях й кавалер на абитуриентския бал. Още като я видях, разбрах, че не искам и няма да се върна в Германия, а ще си остана завинаги с моята Нанси.

- Споменахте, че при разделите ви с Нанси сте се наливал като луд с алкохол. Колко време продължиха тези ваши маратони?

- Толкова много страдах за нея, че намирах утеха единствено в алкохола. Наливах се и положението беше много зле. Знаех, че пиенето не ми влияе добре и ме прави неадекватен, но поне не посягах на бой и нямах прояви на физическа агресия. В онзи момент усещах, че не мога без алкохол - той притъпяваше болката ми по Нанси. Изолирах се от приятелите и нямах никакви социални контакти. Животът ми беше монотонен и все се вървеше около червеното вино и уискито. Пиех всеки ден, като е имало случаи, в които дори съм бил мъртвопиян. Никога обаче не съм посягал към трева или разни други наркотици.

- В момента пиете ли?

- Не, вече не. Сам реших да спра пиенето. Доста ми помогна и религията. Жената, която обичам, е до мен и няма защо да се наливам. Нанси също спря алкохола заради мен – за да не се изкушавам, виждайки я да си пийва.

- Появи се снимка, на която лежите полугол, а друг мъж е на преден план...

- (Смее се). Сега ми е смешно, но след като се появи снимката, какви ли не неща се изписаха за мен и момчето. Крум е мой приятел от дете, като брат ми е. Това лято бяхме на море заедно, легнах си по къси гащи и се завих. Да, ама завивката се смъкна и на Крум му хрумна идеята да направи снимка. Това е цялата история. Просто се забавлявахме, а какви ли не неща излязоха по медиите, след като нашумях. Изкараха момчето, че едва ли не е мой любовник. Някъде пък бях прочел, че Нанси не съществувала. Не била жена, а мъж на име Наско. Представяте ли си каква дивотия! Пишеше и че съм избягал от майка ми, за да живея с баба ми, което също не е истина.