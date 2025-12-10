На стари години Шер се омъжва за 40 г. по-млад

Сватба на 79 ще вдига Шер, която иска да заведе до олтара 40 години по-младото си гадже Александър Едуардс. Точно половин век след втория си и последен до момента брак певицата е готова отново да мине под венчилото и се надява това да стане преди 80-ия й рожден ден. На никой от тях не му пука за възрастта, като двамата са супер влюбени и щастливи.

Шер и Александър са заедно от 3 години, като певицата е тази, която натиска за брак. Тя обича да прекарва врмее и с 6 годишната му дъщеря от предишна връзка, пише България Днес.