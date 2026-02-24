БГ арфистка е №1 във Франция

Последни
Българската арфистка Деница Димитрова спечели най-високото отличие от конкурс във френския град Лимож, пише България Днес.

По информация на Софийската опера и балет, чийто солист е музикантката, наградата е поредното международно признание за българската изпълнителка, която от години утвърждава името си на световната музикална сцена.

В конкурса са участвали 110 арфисти от 24 държави, разпределени в общо дванайсет категории. Състезанието е било в два тура.

Деница Димитрова е солист-арфист на Софийската опера и балет от 2006 година. Наред със сценичната си дейност, тя развива активна концертна кариера като солист и камерен изпълнител в България и чужбина.

 

