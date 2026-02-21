Андреа избухна с ЖЕСТОКИ нападки към гаджето на Кубрат Пулев https://hotarena.net/laifstail/andrea-izbuhna-s-zhestoki-napadki-kam-gadzheto-na-kubrat-pulev HotArena.net

Певицата Андреа публикува серия от остри и саркастични послания в социалните мрежи, които веднага предизвикаха вълна от коментари и догадки. Според мнозина написаното е косвен намек към настоящата половинка на бившия ѝ партньор Кубрат Пулев, макар певицата да не споменава имена.

В едно от сторитата Андреа написа:

„Това, че вдигаш телефона като секретарка, не значи, че на боксовите мачове не седиш на най-задния ред", придружено с иронични емоджита.

В друго послание тя засяга логото на боксовия клуб на Пулев, като заявява:

„Това лого, което го слагаш на тортите на децата си за рождените дни – аз съм го създала, миличка".

Най-остър е тонът в третия ѝ пост, където Андреа пише:

„Не заплашвай със смърт хората, които са ни били 15 години общи приятели, както и общите ни шофьори, както PR-те ми. Защото да не започна да засягам, като минавам пътя, когато ти давах валерианчетата".

Макар думите да са завоалирани, в социалните мрежи бързо се наложи версията, че певицата визира жената до Кубрат Пулев, а публикациите ѝ са резултат от натрупано напрежение и стари неуредени отношения.

Нито Андреа, нито Пулев са коментирали директно ситуацията, но серията от послания ясно показва, че емоциите далеч не са отшумели – а публичният сблъсък в мрежата тепърва може да има продължение.