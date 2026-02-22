Педофилът Калушев снимал детско порно на нудистки плажове

В обискираната къща в село Българи са открити скандални видеозаписи – убитите Николай и Сашко били принудени да се разхождат чисто голи

Педофилът и тартор на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ Ивайло Калушев е снимал порно с непълнолетни момчета на нудистки плажове по Южното Черноморие, научи сензационно „Уикенд“ от криминалисти, разследващи дейността на ламата убиец и самоубиец.

Порнографски материали, изобличаващи педофилията на Ивайло Калушев, са били открити в къщата в почти обезлюденото странджанско село Българи, която преди дни за втори път беше щателно обискирана от МВР. Имотът в село Българи е придобит от Ивайло Калушев през есента на 2022 г., като ламата купува къщата срещу 60 000 евро от руснак с официално декларираното намерение да я превърне в лятна база на организацията си.

На практика обаче къщата в близост до курортното село Лозенец е служила като педофилска квартира на Ивайло Калушев. Разследващи твърдят, че Калушев всяко лято е обикалял нудистките плажове заедно с Николай Златков и с Александър Макулев и че е

примамвал момчета, докато се е разхождал чисто гол.

Порно с невръстни момчета с неустановена засега самоличност, заснето от Калушев на нудисткия плаж на устието на река Велека, е открито в къщата в село Българи, там са намерени и снимки на голи деца от други нудистки плажове в района – „Делфин“ край Ахтопол, Царският плаж между къмпингите „Градина“ и „Златна рибка“ и Северния плаж на Приморско.

Ангажирани в разследването признаха пред „Уикенд“, че в къщата в село Българи са съхранени видеозаписите от последното пребиваване на Калушев в имота в периода 27-31 януари 2026 г. Заедно с ламата са били 22-годишния Николай Златков, 15-годишния Александър Калушев и непълнолетно момиче от София. Кадрите обаче няма да бъдат предоставени на медиите, тъй като са скандални –

всички са се разхождали чисто голи в къщата,

като единствено момичето е било облечено в полупрозрачна туника. Разследващите не коментираха официално дали на кадрите има записи на сексуални контакти на Ивайло Калушев с убитите от него дни по-късно Николай и Сашко, но признаха за наличието на „смущаващи“ видеа.

При разпита си пред разследващите, момичето, пребивавало в къщата в село Българи с Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, обяснило, че тримата са се разхождали чисто голи, не са се хранели и са пиели само чай, а Калушев й казал, че това се прави, тъй като къщата била „обладана“ от трагичната съдба на предишните й собственици.

Че Ивайло Калушев е снимал детско порно, става ясно и от сигнал до МВР, изпратен през февруари 2022 г., в който се твърди, че Ивайло Калушев ръководи будистка религиозна група,

блудстваща с малолетни и непълнолетни

и създаваща порнографски материали в хижа „Петрохан“. В сигнала се посочва също, че групата държи незаконни оръжия и боеприпаси, които укрива в тайници в хижа „Петрохан“.

От 2022 г. досега в МВР са постъпили четири сигнала срещу неправителствената организация НАКЗТ на Ивайло Калушев. Единият е във връзка със споразумението между Калушев и тогавашния еко министър Борислав Сандов, който е препратен в Софийската градска прокуратура, която е образувала преписка.

Вторият сигнал е подаден от бабата и дядото на 8-годишния Леон с твърдения, че детето е изложено на риск. По него проверките са извършени от ГД „Национална полиция", РУ-Годеч и 6-о РУ към СДВР.

Третият сигнал е за порнографските материали с деца. Според проверката на МВР издирвателните действия по случая не са били документирани по установения ред.

Проверката за детско порно е прекратена

през май 2023 г. поради изтичане на срока. Липсва и преписка по сигнал за заплахи и саморазправа в района на хижа „Петрохан”. Тя е била образувана в РУ-Берковица и изпратена по компетентност в РУ-Годеч през март 2024 г. Част от преписките и архива на годечката полиция обаче са се изгубили при преместването й към РУ-Костинброд и впоследствие при обратното й връщане на територията на Годеч.

От доклада на МВР, както и фактите, излезли до момента, става ясно, че при сигналите за педофилия и порно с деца не е задълбочено разследването, тъй като ГДБОП са искали свидетелят, за когото стана ясно, че е Валери Андреев, да излезе от анонимност, което той отказал да направи.

Млад мъж заснет чисто гол в планината лично от „лама Иво”

Ивайло Калушев е имал доста често свои лични гости както в хижата в Петрохан, така и в къщата си в странджанското село Българи. Това са били момчета и млади мъже на възраст между 17 и 22 години, с които той се е запознавал с социалните мрежи. Още тогава предположенията на останалите от сектата са, че те са негови интимни партньори.

„Лама Иво” доста често е провеждал „излети” с тях в планината, като е правил и еротични снимки на момчетата, твърди източник на „Уикенд”. Най-вероятно в гората, на открито, той е имал и интимни контакти с партньорите си. До този момент се знае безспорно за 3 такива момчета. Всички до един днес са пълнолетни.

На редакцията на „Уикенд” бяха предоставени 3 снимки на чисто голо момче, заснето в природата лично от Ивайло Калушев. Фотосите са правени през пролетта и лятото на 2024 г. Мъжът е идентифициран от МВР, но категорично е отказал да свидетелства за контактите си с „ламата”. Още тогава той е прекратил отношенията си с него, тъй като се смутил от възгледите му. Има още десетки такива кадри, съхранявани от любителя на младежка плът.