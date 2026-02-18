Грандиозен СКАНДАЛ на старта! Гонят участничка в „Ергенът“ заради ИЗМАМА

Грандиозен безпрецедентен скандал готвят от „Ергенът 5“ за зрителите на бТВ. След старта на предаването вчера отзивите за участнички и ергени са разнопосочни, а тази вечер се очаква една част от момите да отпаднат. Това, което никой обаче няма да предполага, е, че една от девойките иска да замине за Шри Ланка с измама, пише Intrigi.bg.

А именно – красивата Тифани Василева, която е фаворит и на зрители, и на ергени. Оказва се, че 25-годишната русенка е в сериозна връзка и въпреки мъжа до себе си, тя решава да излъже продукцията, за да влезе в „Ергенът“ и добие популярност.

Уви, малко преди самолетът да излети за Шри Ланка, редакторите разбират истината и „публично“ я линчуват заради грозната измама. Тя е отстранена принудително, а нейното място ще бъде заето от Алия от Казахстан. Алия ще получи черна роза, която й гарантира имунитет на следващата церемония заради извънредните обстоятелства по изгонването на Тифани.

Всъщност русенката далеч не е първата ергенка, за която се оказва, че е влязла в романтичното предаване обвързана. Във всеки от четирите сезона досега е имало не една и две участнички, за които в последствие се разбира, че са били във връзка, но от продукцията са си затваряли очите. Според запознати в случая редакторите са решили да разобличат Тифани заради малко повече рейтинг и драма на старта на новия сезон.