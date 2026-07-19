Последни
Популярни
Горещи

Бонбонова няма да си хваща мъж и това лято

https://hotarena.net/az-jenata/bonbonova-nyama-da-si-hvashta-mazh-i-tova-lyato HotArena.net
Румен Димитров
469
Бонбонова няма да си хваща мъж и това лято

Румен Димитров
469

Благовеста Бонбонова – звезда от две издания на „Ергенът” и актуалния пети сезон на риалитито „Къщата на инфлуенсърите”, няма да се задоми и това лято.

Красавицата се чувства добре без гадже и не възнамерява да се отказва от моминския си статус в следващите няколко месеца. 

„Предпочитам компанията на приятелки пред това да имам мъж до себе си. С дружките ми си купонясваме страхотно в Свети Влас, но кроим планове и за ваканции в чужбина. В най-скоро време ще отскочим до Италия за 7 дни и до Испания за 5”, сподели пред „Уикенд” легендарната плеймейтка. Нейни голи снимки са отпечатвани не само в българския „Плейбой”, но и в немския. 

 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.