Брадърката Елена призна за корекциите

Откровена за интервенциите по себе си е участничката от „Биг Брадър 2025“ - Елена Георгиева.

„Имам ботокс и хиалурон в устните“, призна пред фенове в инстаграм съквартирантката.

В предаването дамата определено удиви с перфектната си кожа, коса и усет към модните тенденции. С присъщата си сдържаност красавицата излъчва класа, но като всеки човек и тя има своите слабости. Такава е например зависимостта й към цигарите, без които видяхме, че не може.

Именно този порок извади наяве лошата страна на Елена и я накара да излезе извън кожата си, пише България Днес.

