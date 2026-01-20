Последни
Популярни
Горещи

Черната Златка се спаси от нечовешки болки в коленете

https://hotarena.net/az-jenata/chernata-zlatka-se-spasi-ot-nechoveshki-bolki-v-kolenete HotArena.net
HotArena.net
371
Черната Златка се спаси от нечовешки болки в коленете

HotArena.net
371

Златка Димитрова - Черната Златка, помести тези дни снимки от фитнеса, за да илюстрира, че е успяла да победи болките в краката си. Понякога, издава риалити героинята, те ставали направо непоносими, пише България Днес.

„Сега ви показвам резултата в моя ден за бедра. Не само физическите страдания бяха ужасни. От коленете ми се чуваше един неприятен скърцащ звук“, довери порядъчно изтормозената брюнетка. Горещата мацка разкри и как е успяла да се справи с проблема.

„Цяла година без прекъсване пия колаген. И вече не знам какво е болка, наколенки или почивки от клекове“, радва се Черната Златка.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.