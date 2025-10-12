Черната Златка спря месото

Последни
Златка Димитрова реши да изненада феновете си с нов стил на живот. Бившата плеймейтка oт години е запалена фитнес маниачка и посвещава голяма част от времето си на тренировки, но напоследък е направила промени и в храненето си.

Атлетичната брюнетка признава, че вече не консумира месо. „Протеините си набавям основно чрез добавки”, споделя тя в социалната мрежа, докато демонстрира спортните си умения. Според Черната Златка пилешкото и пържолите вече са „прекалено тежки за душата”, а растителните храни са нейният нов двигател.

 

