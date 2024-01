Попфолк изпълнителката Цветелина Янева отиде на концерт на легендарната световноизвестна певица Марая Кери. Блондинката се похвали с това в социалните мрежи и сподели видеоклип от събитието, където американската поп звезда изпя най-големите си хитове.

Сред тях беше и коледната песен, която звучи всяка година по това време - All I want for Christmas Is You. Това се случи в Абу Даби, където Цвети е на почивка, пише Телеграф.