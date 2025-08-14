Обраха дясната ръка на Иван Славков! Над 100 000 лева и злато прибрала гледачка

„Гледачка ни взе повече от 100 000 лева и всичкото злато, което имахме в къщата - пръстени, диамант и гривна, които не само че бяха скъпи, но и със сантиментална стойност. Намерихме я чрез фирма и в момента съм много разтревожена за бъдещето на родителите ми."

Това твърди пред "България Днес" Анна Антонова, дъщерята на дългогодишната дясна ръка на покойния Иван Славков - Николай Антонов. Николай бе човекът, който стоеше в БНТ до Славков и отговаряше за цялата техническа част в телевизията майка.

Анна Антонова

„Баща ми е на 91 години, майка ми Елеонора - на 80 години. Аз живея в Италия, където е годеникът ми, но в момента съм тук, тъй като и двамата ми родители са на легло", казва Анна. Гледачката първо била наета за баща й, а впоследствие и майка й паднала, та се наложило и двамата да бъдат обслужвани. „Аз готвя, чистя, имам фирма и нямах възможност и двамата да ги обслужвам. Обърнах се към фирма „Медиком социал плюс" и сключих договор с тях", разказва Антонова и показва договора с фирмата.

„Още от самото начало не бяхме доволни от въпросната жена - Венетка Гугова, която ни бе изпратена от фирмата, тъй като я молих за някакви неща, които тя не спазваше - балконската врата не затваряше, баща ми настина и т.н. Щяхме да се откажем от Венетка, но майка ми като падна, реших, че е добре да остане с нас", допълва Анна.

Следва друг момент - Венетка искала повече пари, тъй като обслужвала двама на легло, но пък Анна отказала, тъй като рехабилитаторът, който идвал, обслужвал баща й почти през цялото време и тя нямала работа. „Давахме й 1480 лева за четири часа на ден. И един ден видяхме, че ни липсват неща. Първо, майка ми си имаше някакво несесерче, в което си държеше 500 евро, искаше да ми ги подари. Изведнъж те станаха 400. А тя си ги брои всеки ден жената. В същия този ден ми каза: „Я провери бижутата ни на място ли са?". Почнах да го правя и видях, че нищо няма – разровихме естествено, всичко, тъй като мислех, че майка ми може нещо да е забравила.

Единственото, което намерих, бяха златни коронки, останали в едно чекмедже, всичкото злато нямаше. А то беше много - от родителите ми имах пръстени от 16-годишна, които са ми подарявали, венчалните им халки и много други златни неща. Имах и златна гривна от майка ми, която беше купена от Чехия и струваше на ония пари 16 000 крони, когато заплатите бяха 1500 крони. Само кутийката останала със сертификата. Майка ми всеки ден излизаше с бижута, които държеше в чантата си, и като тръгваше, си ги слагаше - два златни пръстена, перлена гривна, а единия й бях донесла с диамант от Дубай. Бъркам в чантата й, нищо нямаше. Тогава вече ни светна, че жената ни е обрала.

Още повече че майка ми мислеше, че тя междувременно може би им е сипвала приспивателно“, предполага Анна. Тя не се обадила веднага на Венетка, а направо отишла във фирмата, с която е подписала договора. „Бях помолила Венетка да дойде в неделя, а в понеделник открихме липсата на вещите ни", казва Антонова.

Във фирмата я няма шефката Ирена Николаева, а друга жена й казала: "Кой в днешно време държи толкова пари и ценности вкъщи?". "Един вид ми се изсмяха и ме съветваха по мои канали да се оправям. И на другия ден отидох в Първо РПУ.

„Радка Савова беше полицайката, която взе нашия случай. Веднага са изпратили хора на обиск в дома на Венетка. Оттам са иззели нейно злато и ми го показаха в районното. Това злато не беше нашето, но сред вещите намерих часовника на майка ми. Веднага го познах. На въпроса на полицаите откъде го има, Венетка обяснила, че майка ми й го е подарила. Дори накарала полицаите да мислят, че майка ми не е добре с психиката. Впоследствие дойде психиатър с полицайката Радка Савова у нас, който да доказва, че майка ми не е добре, както е казала Венетка. Психотестът показа, че мама е вменяема и всичко й е наред. Сега ще има дело, вече съм се обърнала към адвокати.

Искам да предупредя хората, тъй като това явно е нова мафия - чувала съм от доста хора за такъв вид измами. Затова се обръщам към вашия вестник", казва още Анна Антонова.

Самата полицайка, провела обиска, Радка Савова от Първо РПУ, обясни, че няма право да разгласява никаква информация, която е още в досъдебно производство. „Дали има или няма преписка, е работа на прокуратурата и на разследването, не на медиите" каза още Савова. „В отпуск съм, ще говорим след 9 септември“, лаконична бе шефката на фирмата Ирена Николаева.

„Нищо не съм крала и взимала от семейството на Анна. Часовникът, който намери полицията, ми е подарен от майка й. Дойдоха полицаите и обърнаха къщата наопаки да видят дали нещо не съм скрила. Нямаше нищо", обяви пред "България Днес" Венетка Гугова.