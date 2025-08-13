Привикаха Васко Василев на разпит в полицията! (Подробности)

Световноизвестният ни музикант Васко Василев бе привикан на разпит в полицията в Перник. Той отиде дотам, за да даде показания, тъй като името му бе забъркано в интернет измама, пише "Филтър".

Фалшиви профили с лика му са събирали членски внос и пари за срещи с него.

"Нямам нищо общо с това, аз съм музикант и моята работа е да правя концерти“, категоричен е цигуларят. „Никога не съм се занимавал със събиране на членски внос, нито взимам пари за срещи с мен.“

Веднага след разпита Васко Василев замина за Лондон, където предстои да бъде открит новият музикален сезон на кралската опера „Ковънт Гардън".