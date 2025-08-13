Последни
Популярни
Горещи

Привикаха Васко Василев на разпит в полицията! (Подробности)

https://hotarena.net/laifstail/privikaha-vasko-vasilev-na-razpit-v-policiyata-podrobnosti HotArena.net
Каролина Церовска
4130
Привикаха Васко Василев на разпит в полицията! (Подробности)

Каролина Церовска
4130

Световноизвестният ни музикант Васко Василев бе привикан на разпит в полицията в Перник. Той отиде дотам, за да даде показания, тъй като името му бе забъркано в интернет измама, пише "Филтър".

Фалшиви профили с лика му са събирали членски внос и пари за срещи с него.

"Нямам нищо общо с това, аз съм музикант и моята работа е да правя концерти“, категоричен е цигуларят. „Никога не съм се занимавал със събиране на членски внос, нито взимам пари за срещи с мен.“

Веднага след разпита Васко Василев замина за Лондон, където предстои да бъде открит новият музикален сезон на кралската опера „Ковънт Гардън".

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.