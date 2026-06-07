Цвети на Криско си оправя зъбите

Жената на рапъра Криско призна, че е направила поредната промяна във външния си вид. Бившата стюардеса Цветелина Петрова е решила да подреди зъбите си и вече от половин година носи алайнери. Тя сподели, че резултатите до момента са впечатляващи и е изключително доволна от решението си. Брюнетката отдавна искала холивудска усмивка, но дълго време отлагала тази стъпка. В крайна сметка избрала алайнерите, защото те са значително по-незабележими и комфортни от класическите брекети. Искала също да запази истинските си зъби, а не да слага фасети.

По думите на Цвети процедурата върви леко, а промяната вече се вижда ясно. Тя не крие, че е доста суетна и държи на външния си вид, а през последните месеци все по-често говори за естествената красота и за това как човек да изглежда добре, без да прекалява с корекциите.

Подреждането на зъбите не е единствената промяна, с която инфлуенсърката се е захванала напоследък. Тя се отметна от някои свои стари решения – например поставянето на хиалуроновия филър в устните, който наскоро разгради. Петрова дълго мислила дали да го направи, защото много нейни приятелки я плашели, че процедурата е болезнена и неприятна. Брюнетката разкри, че няколко месеца събирала смелост за интервенцията. В крайна сметка нейната естетична дерматоложка я убедила, че е настъпил идеалният момент да се разгради поне горната устна, за да може лицето ѝ да добие по-хармоничния и естествен вид. Цвети решила да се довери на специалиста. След това не скри облекчението си и дори призна, че страховете ѝ са били напълно излишни. „Чувствам се по-красива сега! Не ме е боляло!”, сподели половинката на Криско. По думите ѝ устната започнала постепенно да спада и съвсем скоро възвърнала естествената си форма. Петрова е категорична, че не съжалява за решението си и сега се харесва повече. Тя дори коментира, че модата на прекалено уголемените устни вече е останала в миналото и все повече жени се връщат към естественото излъчване. „Не е модерно да имате две надути наденички на лицето!”, заяви Цветелина. Още преди да разгради филъра, тя предприела и друга крачка към промяна във визията си – премахнала част от татуировките си.

Петрова е прибягвала и до други естетични подобрения. След раждането на първото си дете поставила по 390 кубика силикон в бюста си. След бременността и кърменето формите ѝ почти изчезнали. Тогава Криско решил да изненада любимата си – уредил ѝ консултация и операция в реномирана столична клиника. Близки до двойката разказват, че изпълнителят искал Цвети отново да се чувства уверена и красива. Брюнетката останала много доволна от резултата и досега не е имала каквито и да било оплаквания.

Петрова не крие, че редовно ходи на различни разкрасителни процедури. След двете си бременности тя качила доста килограми и й коствало много усилия да възвърне предишната си форма. В момента спортува почти ежедневно, макар че фитнесът не е любимото ѝ занимание. Вместо това залага на пилатес, който според нея оформя тялото много по-женствено и помага не само за фигурата, но и за стойката и тонуса. В социалните мрежи половинката на Криско често споделя кадри от тренировките си, различни процедури за лице и тяло, както и любими продукти за красота. Последователките ѝ редовно я засипват с въпроси как поддържа фигурата си и какви терапии си прави, а тя все по-често говори открито за естетичните корекции и за това, че всяка жена има право да изглежда така, както се чувства добре.

Любовната история на Цвети и Криско също е любопитна. Те се запознават по време на снимките на негов видеоклип, в който красавицата участва като танцьорка. Още от малка тя се занимава с танци и дълго време това е най-голямата й страст. По онова време работи и като стюардеса, успявайки успешно да съчетава двете професии. Животът ѝ е динамичен и изпълнен с пътувания, в един момент дори сериозно обмисля да се премести да живее в Дубай. Вижда в това възможност за ново начало и професионално развитие. Любовта с Криско обаче променя всичко. Рапърът успява да я убеди да остане в България, за да бъдат заедно. Самата Цвети също осъзнава, че животът в Дубай не е точно за нея. „Едно е да отидеш там на екскурзия, съвсем друго е да живееш постоянно”, признава хубавицата.

Днес Цвети и Криско са едно от най-стабилните и харесвани звездни семейства у нас и се радват на две деца. Петрова е категорична, че най-важното за нея вече е семейството. Тя няма намерение да се връща към професията на стюардеса, а вместо това развива профилите си в социалните мрежи и успешно се изявява като инфлуенсър. В публикациите си брюнетката говори най-вече по теми, свързани с красота, мода, тренировки и ежедневие, а личните моменти пази по-скоро за най-близките си хора.