Даниела Рупецова се допитва до астролога си за всичко

Ако някой още си мисли, че съвременната жена взема решения с логика и малко здрав разум, Даниела Рупецова е тук, за да разбие този скучен мит.

Финалистката от четвъртия сезон на „Ергенът” призна, че не прави и стъпка без да се допита до личния си астролог. Тя се съобразява с разположенията на звездите, планетите и всички онези небесни тела, които уж са далече, но очевидно имат силно влияние върху живота й. Дали да приеме покана, дали да даде шанс на някого, дали просто денят е подходящ за важен разговор – всичко минава през астрологичен филтър. Ако Меркурий е ретрограден, риалити звездата си почива и не предприема никакви пътувания.

Рупецова разчита и на оракулски карти за гледане в бъдещето. Тя ги използва активно, като си гледа сама и търси насоки за всичко – от любов до житейски избори.