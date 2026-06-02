Лют хейт се изля върху Натали Трифонова: Зарязала бебето заради „Трейтърс“

Само преди няколко месеца Натали Трифонова не спираше да повтаря, че малкият Арън е целият й свят и всяка свободна минута е посветена на него. Днес обаче името й се завъртя сред най-коментираните слухове около втория сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“, а това отприщи буря от реакции в социалните мрежи, пише Intrigi.bg.

Според упорити мълви синоптичката е сред набелязаните участници в новия сезон на хитовото риалити. И макар информацията все още да не е официално потвърдена, само предположението, че Натали може да влезе във формата, вече предизвика разгорещени коментари онлайн.

Основният упрек към блондинката е свързан с факта, че Арън все още е бебе. Част от потребителите в мрежата директно я обвиняват, че е готова да остави детето си, за да участва в телевизионно предаване.

Други обаче я защитават с аргумента, че всяка майка има право и на професионален живот, а детето няма да остане без грижи. Според хора от обкръжението й Натали може да разчита както на бащата на момченцето – шампиона по мотоциклетизъм Мартин Чой, така и на помощта на майка си и баба си.

Любопитното е, че до неотдавна Трифонова изглеждаше напълно отдадена на майчинството. След като се оттегли от екран малко преди раждането, тя почти изчезна от светския живот и рядко се появяваше в публичното пространство.

Засега обаче няма официално потвърждение, че тя действително е подписала договор за участие. Неяснота има и около останалите имена, които се спрягат за новия сезон.

Сред потенциалните участници според различни източници са Антоанет Пепе, Неделчо Богданов от „Надкаст“, Наум Шопов, актьорът Емил Марков, Мис България Нанси Карабойчева, Керана и волейболистът Александър Николов.