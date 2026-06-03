Дъщерята на Любен Дилов-син РАЗПЛАКА мрежата: Умираме по малко (СНИМКИ)

„Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък.“

С тези разтърсващи думи дъщерята на Любен Дилов-син – Милкана Дилова, съобщи кога семейството ще изпрати писателя, журналист и политик в последния му път, цитира Intrigi.bg.

В кратък, но изпълнен с болка пост близките на Дилов-син написаха:

„Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък.

Ще изпратим нашия баща, дядо, приятел, неповторимия, непрежалимия ни Любен Дилов-син, на 5 юни 2026 г. от 15.00 ч. в храм „Света София“.

От семейството.“

Думите трогнаха стотици негови приятели, колеги и почитатели, които продължават да изразяват съболезнования след внезапната му кончина.

Особено силно впечатление прави начинът, по който близките го описват – не като писател, депутат или общественик, а като „баща, дядо и приятел“. Защото зад публичния образ на един от най-разпознаваемите български автори стоеше и голямо семейство, което днес преживява тежката загуба.

Любен Дилов-син оставя след себе си три деца – близнаците Милкана и Павлин, както и сина си Иван. Той беше и дядо – роля, за която негови близки неведнъж са разказвали, че му е носела особена радост през последните години.

Новината за смъртта му дойде като шок за мнозина. В края на април Дилов-син получи тежък инфаркт по време на престой в Италия. Последваха седмици на лечение и надежди за подобрение, но въпреки усилията на лекарите той не успя да се пребори.

Само седмици преди това писателят продължаваше активно да пише, да коментира обществените процеси и да прави планове за бъдещи проекти. Именно затова неговото отиване изглежда толкова неочаквано за хората, които го познаваха.

А днес най-силно отекват думите на семейството му: „Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък“.