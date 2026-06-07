Радина Кърджилова намери спасение в йогата

Радина Кърджилова отправи емоционално послание след поредната вълна от коментари по адрес на външния й вид. През последните месеци името й все по-често се оказва въвлечено в различни коментари – твърде слаба ли е, изглежда ли изтощена, щастлива ли е всъщност. Вместо да отговори с гняв, актрисата призова за повече емпатия. „Не съм съвършена, не искам и да съм!”, написа звездата в публикация, която предизвика силен отзвук в интернет.

Ето какво още сподели Радина: „Също толкова чувствителна и ранима съм, колкото всеки един, с когото се редя на опашка за хляб, колкото човека, който е сам и този, който не е сам, колкото плачещо дете на катерушката, колкото този, който пие, за да забрави, този, който лъже, защото го е страх, колкото уличното куче, което трепери, колкото този, който тръшва врати и после се чувства изгубен... Понякога си мисля, че най-голямата липса в мрежите не е на истина, не е на знания, а на емпатия. На способността да си спомним, че зад всяка снимка има история. Зад всяко мнение – човек. Зад всяка усмивка – неразказана болка. Аз мога да живея с болката, но искам да живея и с обичта. Нека бъдем внимателни с думите си! Те не изчезват, след като ги напишем. Остават. В нечия памет!”

Преди години Радина преживява един от най-мрачните периоди в живота си. Актрисата дълго време се бори с депресивни състояния и хранително разстройство, което в определен момент я довежда до критично ниско тегло. Достигала е 42-43 килограма – период, в който изглеждала болезнено слаба и изтощена. Онлайн пространството и тогава е пълно със злонамерени подмятания, че прилича на „ходещ скелет”.

За щастие, най-тежкото за Радина вече е зад гърба й. Тя неведнъж е споделяла, че спасение е намерила в йогата и медитацията. От известно време актрисата активно посещава курсове и практики, които й помагат не само физически, но и психически. Именно чрез тях успява постепенно да възстанови връзката със себе си и да обърне внимание на нуждите си – нещо, което дълго време е пренебрегвала.

Близки до звездата разказват, че медитацията я е променила изцяло. Постепенно успяла да се върне към нормалните хранителни навици. Въпреки че е фина и слаба по природа, Радина вече не носи онзи чак толкова болезнен вид от най-трудния си период. Йогата се превръща и в начин да се справя със стреса от ежедневието, който не е малък.

Освен успешна актриса, Радина е и майка на две деца, за които се грижи с огромна отдаденост. Тя признава, че е от тревожните майки, които се притесняват за всяко нещо, свързано с децата им. В динамичното ежедневие между театралните ангажименти, снимките и семейните отговорности обаче, често забравяла да се погрижи за себе си.

Личния живот на актрисата също претърпя сериозни промени. След раздялата й с Деян Донков през лятото на 2024 г. тя започна нов етап от живота си. Двамата бяха една от най-обсъжданите двойки в артистичните среди. Те често се разделяха и после се събираха отново. Окончателният край на отношенията им предизвика голям интерес, а феновете дълго отказваха да повярват, че историята им наистина е приключила.

След раздялата Кърджилова постепенно започна да изглежда по-спокойна и балансирана, а малко по-късно стана ясно, че в живота ѝ има нов мъж. Актрисата намери утеха в обятията на своя колега Пламен Димов. Любовта им се разви бързо и страстно, а романтичните им снимки от Мадрид в началото на 2025 г. разпалиха социалните мрежи. Кадрите от испанската столица показваха една различна Радина – усмихната, спокойна, сияеща. Прегръдки, целувки, разходки по улиците и романтични вечери на фона на красивата архитектура – всичко това подсказваше, че звездата отново е намерила щастието..

От друга страна, Донков също продължи напред. Актьорът започна връзка с младата си колежка Анна Кошко, с която се запознаха покрай работата си в театъра. Блондинката дори се сближила с децата на Деян и го определя като „мъжа с най-доброто сърце”.

Около двойката обаче не липсват слухове. Преди време в публичното пространство се появиха твърдения за шумни скандали и дори физическо насилие между Донков и Кошко. Информацията бързо се разпространи онлайн и предизвика бурни коментари. Анна категорично отрече всичко и нарече слуховете „абсолютна лъжа”. „С Деян сме щастливи. Той не би ударил и паяк, камо ли мен!”, заяви тя, видимо разстроена от спекулациите.

На фона на всички тези събития Радина изглежда решена най-после да постави себе си на първо място. На 17 юни актрисата ще навърши 40 години – възраст, която много жени приемат със страх, но при нея идва с усещане за ново начало. Хора от обкръжението ѝ разказват, че тя е готова да посрещне този период с вълнение. „Не си сам в човешкото си несъвършенство!”, категорична е звездата, която вярва, че най-доброто за нея предстои.