Любомира пак влиза в „Ергенът”

Любомира Христова, позната на зрителите от четвърти и пети сезон на романтичното шоу „Ергенът“, се закани, че и другата година ще влезе в шоуто, напук на всички! Защото не била харесвана. „Няма да гледаме риалити догодина! Наглост до безкрай!“ – коментират зрители на „Ергенът“.

На момата, която по професия е актриса, но не играе никъде, й хареса всяка зима да е на безплатна ваканция. За Любомира това е втори пореден сезон в „Ергенът“, след като в предишното издание тя напусна предаването като избраница на Виктор. Двамата тогава обещаха да развият връзката си и извън камерите, но отношенията им бързо приключиха. Въпреки разочарованието риалити героинята не се отказа от любовта и отново реши да опита късмета си във формата. Тя още с появата си привлече вниманието на най-младия ерген Марин, успя да стигне до самия финал и да спечели сърцето му, макар изборът му се оказа изключително труден. На финала двамата споделиха, че са намерили един в друг много добър приятел... Социалните мрежи скъсаха от подигравки двамата риалити герои, защото в шоу за любов те говорят за добрите си приятелски чувства и как им вървели разговорите като дружки.

Оказва се, че и след второто си участие Бубето не е загубила надежда да открие правилния човек. Тя дори признава, че би влязла и трети път в „Ергенът“, ако има такава възможност. Според нея обаче големият й проблем е, че мъжете често я възприемат повече като най-добра приятелка, отколкото като жена, с която биха изградили сериозна връзка.

„Със сигурност харесах Марин, беше ми много приятно да си прекарваме времето заедно, за любов абсолютно не мога да говоря, защото там сме се виждали сигурно пет пъти общо. Така и не успяхме да развием чувства един към друг, но аз го уважавам страшно много и много му симпатизирам като човек“, сподели най-добрата приятелка на мъжете – Любомира, която е доста упорита и въпреки че не я искат, се бута навсякъде.

„Тази мома рева като магарица, че миналата година майка й не е понесла толкова хейт и затова тая година се домъкна пак. Какво не разбра от първия път, моме, Любомиро!“ – хокат я в социалните мрежи.