Дара с двоен трамплин на „Евровизия”

Дара ще разчита на двоен трамплин на предстоящото си представяне на „Евровизия”. Двама популярни изпълнители удрят рамо на родната звезда във Виена. Единият е сръбската легенда Желко Йоксимович, а другият – най-добре класиралият се български представител в конкурса – Кристиан Костов.

Българската представителка на „Евровизия” тръгна за Виена в неделя, за да се готви за конкурса на местна почва. Тя ще открие втория полуфинал на 14 май и феновете й стискат палци да стигне до финала на 16-и. Но Дара няма да разчита само на песента, която ще изпее тогава – прословутата „Бангаранга”, която разбуни духовете и поляризира мненията от крайна отричане до твърда вяра, че е бъдещият победител. Парчето поне засега се смята за сигурно на финалите, но най-големи очаквания за победа има към Финландия – тя е първа според данните на букмейкърите, които най-често са сигурен знак за бъдещото класиране в конкурса.

Дара обаче явно няма да се даде без бой и неочаквано нанесе силен удар по конкуренцията. Дни преди да тръгне за Виена, тя пусна дует със сръбската легенда Желко Йоксимович и то не с някое ново и непознато парче, а с емблематичната му и любима на повечето балканци песен „Лане моjе“ (в превод от сръбски: „Сърне мое”). Тази песен представи Сърбия и Черна гора на „Евровизия” преди 22 години, заемайки 2-о място. Премиерата на кавъра на Дара и Желко беше част от тазгодишната „Евровизия”. Макар и извън конкурсната програма, песента накара много балканци да се обърнат към българката, гарантирайки й доста точки от Сърбия, Македония и останалите бивши юго републики.

Другият коз на българката също идва от бивш участник, класирал се втори в конкурса. Това е Кристиан Костов. Той не е записвал нови песни с колежката си, но влиза в официалната програма на големите финали. Самото му присъствие на сцена като българин би могло да наклони везните в полза на нашата представителка. Двамата са близки още от участието си в „Х Фактор” преди 11 години. Дара, която тогава беше на 17 години, се класира на 3-о място, а Кристиан, който беше на 15, стана втори. Първа беше Християна Лоизу. През годините Дара и Крис запазиха своето приятелство и едва ли е случайно, че той излиза на тази сцена именно сега като част от програмата на звезди от предишни издания. Извън личните им отношения, Крис и Дара имат един и същи мениджър – Саня Армутлиева, която вероятно е задействала връзките си, за да уреди това участие.

Българката е след най-харесваните участници в „Евровизия” в социалните мрежи тази година. Снимките й там редовно събират хиляди одобрителни реакции – много повече от над 90% от участниците в конкурса. Преди дни бяха показани и първи кадри от репетициите на официалната сцена в австрийската столица. Фотосите на Дара бяха посрещнати с аплодисменти. Особено много фенове тя е събрала в Гърция, Швеция и Германия. Има голям фен клуб и в Турция, но турците няма как да гласуват за нея, защото страната им не участва в конкурса. В подкрепа на Дара могат да гласуват турци, които живеят в емиграция в ЕС.

Въпреки всичко поне за момента се смята, че родната звезда почти сигурно ще стигне до финала във Виена, но не и до победата. Това може да се промени, ако в последния момент се окаже, че има още някой таен маркетингов коз, с който да тушира конкуренцията.