Дара с двоен трамплин на „Евровизия”

Желко Йоксимович и Кристиан Костов удрят по едно рамо на българката

Румен Димитров
147
Дара ще разчита на двоен трамплин на предстоящото си представяне на „Евровизия”. Двама популярни изпълнители удрят рамо на родната звезда във Виена. Единият е сръбската легенда Желко Йоксимович, а другият – най-добре класиралият се български представител в конкурса – Кристиан Костов.

 

Българската представителка на „Евровизия” тръгна за Виена в неделя, за да се готви за конкурса на местна почва. Тя ще открие втория полуфинал на 14 май и феновете й стискат палци да стигне до финала на 16-и. Но Дара няма да разчита само на песента, която ще изпее тогава – прословутата „Бангаранга”, която разбуни духовете и поляризира мненията от крайна отричане до твърда вяра, че е бъдещият победител. Парчето поне засега се смята за сигурно на финалите, но най-големи очаквания за победа има към Финландия – тя е първа според данните на букмейкърите, които най-често са сигурен знак за бъдещото класиране в конкурса.

Дара обаче явно няма да се даде без бой и неочаквано нанесе силен удар по конкуренцията. Дни преди да тръгне за Виена, тя пусна дует със сръбската легенда Желко Йоксимович и то не с някое ново и непознато парче, а с емблематичната му и любима на повечето балканци песен „Лане моjе“ (в превод от сръбски: „Сърне мое”). Тази песен представи Сърбия и Черна гора на „Евровизия” преди 22 години, заемайки 2-о място. Премиерата на кавъра на Дара и Желко беше част от тазгодишната „Евровизия”. Макар и извън конкурсната програма, песента накара много балканци да се обърнат към българката, гарантирайки й доста точки от Сърбия, Македония и останалите бивши юго републики.

Другият коз на българката също идва от бивш участник, класирал се втори в конкурса. Това е Кристиан Костов. Той не е записвал нови песни с колежката си, но влиза в официалната програма на големите финали. Самото му присъствие на сцена като българин би могло да наклони везните в полза на нашата представителка. Двамата са близки още от участието си в „Х Фактор” преди 11 години. Дара, която тогава беше на 17 години, се класира на 3-о място, а Кристиан, който беше на 15, стана втори. Първа беше Християна Лоизу. През годините Дара и Крис запазиха своето приятелство и едва ли е случайно, че той излиза на тази сцена именно сега като част от програмата на звезди от предишни издания. Извън личните им отношения, Крис и Дара имат един и същи мениджър – Саня Армутлиева, която вероятно е задействала връзките си, за да уреди това участие. 

Българката е след най-харесваните участници в „Евровизия” в социалните мрежи тази година. Снимките й там редовно събират хиляди одобрителни реакции – много повече от над 90% от участниците в конкурса. Преди дни бяха показани и първи кадри от репетициите на официалната сцена в австрийската столица. Фотосите на Дара бяха посрещнати с аплодисменти. Особено много фенове тя е събрала в Гърция, Швеция и Германия. Има голям фен клуб и в Турция, но турците няма как да гласуват за нея, защото страната им не участва в конкурса. В подкрепа на Дара могат да гласуват турци, които живеят в емиграция в ЕС.

Въпреки всичко поне за момента се смята, че родната звезда почти сигурно ще стигне до финала във Виена, но не и до победата. Това може да се промени, ако в последния момент се окаже, че има още някой таен маркетингов коз, с който да тушира конкуренцията.

 

 

 

