Дени Велкова не иска гадже от „Ергенът”

Денислава Велкова няма да приеме оферта за участие в „Ергенът”, колкото и настоятелно да я канят в романтичното риалити на Би Ти Ви. Звездата от „Игри на волята” и „Един за друг” смята, че мястото й не е в шоуто на Наум Шопов.

„Първо на първо, аз си имам приятел. Той е в Щатите, но макар да е далеч, все още сме си във връзка. Втората причина да откажа е, че предпочитам да се изявявам в друг тип телевизионни формати – такива, в които няма панаири, а съревнование на личности със силна физика и психика”, сподели пред наш репортер красавицата. По-миналото лято тя си извоюва правото да участва в all stars изданието на „Игри на волята” и наесен отново ще я гледаме на екран.