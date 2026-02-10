Дениз Хайрула мрази закуска в леглото

Дениз Хайрула признава, че закуската в леглото не е за нея - тя предпочита да започне деня си в ресторант, с добре подбрана и богата трапеза, пише България Днес.

Ако трябва да се опише като закуска, Дениз е категорична: турска закуска - разнообразна и изобилна. Красавицата не залага на леки храни сутрин - напротив, обича да се нахрани сериозно и без угризения.

Между сладка и солена закуска изборът й винаги клони към соленото. А когато стане дума за баница или кроасан - Дениз отказва да избира, защото и двете са сред любимите й изкушения.