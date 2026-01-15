Депутат травестит: Пенисът не е мъжки орган, и жени го имат https://hotarena.net/az-jenata/deputat-travestit-penisat-ne-e-mazhki-organ-i-zheni-go-imat HotArena.net

Народната представителка, която мигрира между половете и от Маркус става Теса е категорична, че пенисът не е мъжки полов орган и “има жени с пениси”. Затова към кои принадлежи човек зависи от това как се самоопределя.

Изказването на първата транссесксуална жена в германския Бундестаг, предизвика остро възмущение сред здравомислещите хора, пише България Днес. Те посочиха, че има биологични закони, които не могат да се нарушават, защото на някого нещо му е скимнало.

Депутатката не за първи път предизвиква скандали и обществено недоволство. В началото на мандата си тя подразни, че заема място от квотата на жените в парламента, като в предходния мандат се води мъж.