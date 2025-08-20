Известната журналистка Деси Стоянова празнува 50 години на 20 август, пише Филтър. В този половин век тя е преминала през какво ли не - и професионални върхове, и жестоки лични изпитания. Макар като дете да мечтае да стане писател, Деси се посвещава на работата в медиите. Не я приемат от първия път в желаната специалност, но пък балът й стига за "Славянски филологии".

Две години учи полски, докато в крайна сметка не решава да отиде там, където смята, че е нейното място - в журналистиката. Започва работа първо във вестник "Сега", а през 2002 получава покана от Би Ти Ви да стане част от екипа.

Днес Деси Стоянова не мисли да се връща в телевизията и споделя: "Годишнините, особено кръглите, са повод за малко повече замисляне. Трябва да можеш да спираш и да си кажеш "браво", когато си се справил, да не подценяваш постигнатото само защото не всичко е било идеално и примерно".



