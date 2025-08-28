Деси Стоянова с шокиращо разкритите навръх юбилея си

Бившата водеща Десислава Стоянова отбеляза 50-ия си рожден ден с лично емоционално признание, пише Ретро.

Ето какво написа Деси: "Днес стават точно 50 години от сутринта, в която баба ми отива да провери как е майка ми, която е постъпила в столичната Втора градска, за да роди първото си дете, и й казват: "За съжаление, бебето е починало". Оказва се грешка. Тое живо и здраво. Така започва моята история.

Днес Деси не планира завръщане на малкия екран. Годишнината е повод за равносметка и тя откровено казва, че ако можеше да се обърне към по-младото си "аз", би си дала три съвета - да вярва повече в себе си, да не допуска чужда токсичност да я подценява и да обуздае перфекционизма си."



