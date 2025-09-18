Диляна Попова атакува “Гинес” с кучешка торта

Последни
В опит за Гинес рекорд ще се включи Диляна Попова. Хубавицата ще участва в създаването на най-голямата кучешка торта в света. Събитието ще се състои в края на седмицата в голяма верига магазини за храна за домашни любимци.

Автор на тортата ще бъде д-р Костадин Шанков - ветеринарен лекар и специализиран кучешки готвач, пише България Днес. 

Там ще присъства официални представители на „Гинес", които да отчетат дали това е рекорд или не. За финал тортата ще бъде раздадена на кучетата на посетители. Дали Диляна Попова ще бъде там и ще имаме ли рекорд на “Гинес", предстои да разберем. 

 

 

