Последни
Популярни
Горещи

Диляна Попова стана диджей на плажа

https://hotarena.net/az-jenata/dilyana-popova-stana-didzhey-na-plazha HotArena.net
HotArena.net
231
Диляна Попова стана диджей на плажа

HotArena.net
231

Диляна Попова стъпи на морския бряг в Гърция, след като цяла седмица обикаляше с яхта Йонийско море, и начаса се залепи за диджейския пулт, видя „България Днес". Спиращата дъха моделка и актриса демонстрира как миксира музикални ритми и парчета само по стилен черен бански, както и подобава за плажна дискотека.

Диджейството очевидно е пазен в тайна досега талант на красивата брюнетка. Тя много рядко е пускала клипчета, на които танцува, и никога как възпроизвежда музика.

Преди да застане зад пулта на самия пясък, бившата на Асен Блатечки кръстоса Йонийско море заедно с певицата и тв водеща Алекс Раева. Във видео от воаяжа двете изявяват желание да се научат да управляват яхта, а капитанът ги съветва да започнат именно от Йонийско море, тъй като било най-безопасно за начинаещи.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.