Диляна Попова стана диджей на плажа

Диляна Попова стъпи на морския бряг в Гърция, след като цяла седмица обикаляше с яхта Йонийско море, и начаса се залепи за диджейския пулт, видя „България Днес". Спиращата дъха моделка и актриса демонстрира как миксира музикални ритми и парчета само по стилен черен бански, както и подобава за плажна дискотека.

Диджейството очевидно е пазен в тайна досега талант на красивата брюнетка. Тя много рядко е пускала клипчета, на които танцува, и никога как възпроизвежда музика.

Преди да застане зад пулта на самия пясък, бившата на Асен Блатечки кръстоса Йонийско море заедно с певицата и тв водеща Алекс Раева. Във видео от воаяжа двете изявяват желание да се научат да управляват яхта, а капитанът ги съветва да започнат именно от Йонийско море, тъй като било най-безопасно за начинаещи.