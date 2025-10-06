Последни
Дони и Нети разкриха тайната на семейното щастие

Кратко, но наситено с хумор водиео, поместиха Дони и Нети. В него двойката на сцената и в живота разиграва в домашната си кухня комична сценка с неочакван финал. "Хей, Дони, каква е тайната на нашия щастлив 25-годишен семеен жовот?", обръща се закачливо към съпруга си актрисата.

Изпълнителят, който държи порцеланова чаша в ръка, отговаря след миг пауза: "Ами, защото те приемам такава, каквато си." Веднага обаче, след като Нети напуска помещението, Дони добавя: "И с успокоителни", поклащайки многозначително чашата си. В отговор тя мята възглавница по него, пише България Днес. 

