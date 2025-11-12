Джина тръгва на шофьорски курсове

Естрадната легенда Джина Иванова тръгва на шофьорски курсове, похвали се самата тя, пише Телеграф.

Причината е подарък за рождения й ден - чисто нова кола.

Белият "Нисан Кашкай е от съпругът й - Иван Иванов-Джон. "Откакто се прибрахме от работа в чужбина, се отказах от шофирането. От 20 г. поне не съм карала, та ще трябва да си подновя шофьорската книжка с опреснителни курсове", сподели Джина.

Личния си празник тя е посрещнала в китайския ресторант в близост до дома й, тъй като цялото семейство са фенове на азиатската храна.