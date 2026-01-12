Джумпарова изкушава в Малайзия

Последни
Топмоделът Вики Джумпарова продължава да събира слънчеви спомени от екзотични дестинации.

След като прекара близо два месеца в Тайланд, хубавицата се премести в съседна Малайзия, откъдето вече радва последователите си с горещи кадри от плажа, пише Телеграф.

Вики сподели, че пътуването до новия остров и е отнело над 30 часа с ферибот - истинско приключение както за нея, така и за двете й деца. Въпреки умората моделът не изгубила доброто си настроение и още с пристигането си облякла бански, отправяйки се директно към плажа.

