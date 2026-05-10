Емилия лапва над 100 000 евро през май

Емилия ще прибере внушителната сума от над 100 000 евро през май. Това ще е един от най-силните месеци за хитовата чалгаджийка и тя ще се облажи с доста солидни хонорари, установи „Уикенд”.

След като излезе програмата с участията й за този месец, се оказа, че Емилия удря в земята всичките си колежки. Певицата, чийто хонорар е закован на 5000 евро, има повече от 20 сценични изяви до юни. Плюс това ще пее на големия концерт в зала „Арена 8888“, с който ще бъде отбелязан финала, а и победителя в шоуто за имитации „Като две капки вода“ по Нова тв.

Блондинката, която е сред фаворитите в предаването, продуцирано от Магърдич Халваджиян, явно не се притеснява дали ще успее да се подготви за голямото събитие и междувременно да ходи по участия. Още повече, че в някои дни на май Емилия има по две изяви на вечер. Певицата е поканена на 5 частни партита този месец, а на 9 май ще пее на живо с бенд на „бутиковия си концерт“, както тя го обяви, в столичен клуб.

Гласовитата изпълнителка показа тези дни как репетира с бенда си. От поста й в инстаграм стана ясно, че съвместното им участие няма да е само на 9 май. Емилия вече ще приема участия и с бенда си. Разбира се, не е посочи цена, но се предполага, че ще е най-малкото два пъти, колкото обичайния й хонорар. „За всички ценители, които искат да споделят празниците си с нас, искам официално да обявява, щастлива съм, че мога на някои от моите участия и концерти да бъда на живо с бенд“, написа Емилия към клипче от репетицията си с „Ерос бенд“. Блондинката изтъкна, че много дълго мечтаела да пее с бенд, защото емоцията била несравнима.

На всички тези изяви се очаква певицата да изпълни дуета си със Софи Маринова, който представиха наскоро. Парчето е със заглавие „Живот“ и в него има силен биографичен елемент. Не само в текста, който пресъздава скромния финансов старт на певиците към върха в шоубизнеса. Емилия и Софи Маринова са включили в клипа към „Живот“ и кадри от свои сценични изяви от началото на музикалния си път. Така че почиталите си припомниха как е изглеждала Софи на младини с бретон, а Емилия – с къса руса коса, малко по-различен нос, но пък със същата лъчезарна усмивка.