Емилия потропва с ботушки за 1318 евро (Видео)

Емилия потропва с ботушки за 1318 евро, похвали се самата тя, след като тагна марката им в инстаграм пост. Това е A.W.A.K.E. Mode. Моделът е лесен за намиране – „Dana Rock Kitten Heel Cylinder Boot Black Silver”, и не е за всеки джоб.

Хитовата певица се появи с ботушите миналия понеделник в шоуто за имитации „Като две капки вода” по Нова тв, в което е сред фаворитите. Емилия ги беше съчетала с черен клин, кожени ръкавици и сиво сако. Скъпите ботуши, които веднага правят впечатление, са изработени в Италия, декорирани са обилно с капси, имат стеснени остри върхове и са с елегантен нисък ток. Ботушите са изцяло от естествена кожа. Горната външна част е изработена от напа кожа – висококачествена естествена кожа, която се отличава като мека, гладка и гъвкава. Така че това вероятно обяснява цената на ботушите.

Два дни по-късно Емилия се показа и с друга интересна, навярно маркова, визия по време на репетиции в „Капките”. Само панталонът й струва 122 евро, намален обаче от 204 евро в сайта. Цената е такава, защото марката на панталона е „Hugo”. Якето, с което певицата го е съчетала,