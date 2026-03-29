Емилия празнува рожден ден и годишнина с мъжа си

Емилия чукна 44 години на 21 март, като празникът й съвпадна с концерта на колегата й Константин в зала „Арена 8888“. Това напомни и самият той, когато я посрещна на сцената за изпълнят дуета си „Страх ме е“. Освен от него, певицата получи поздравления от още много колеги и почитатели.

„Ееееее... Дойде и моят рожден ден. Обичайно трябва да се вайкам и да се оплаквам, че остарявам, но не. Аз съм повече от благодарна, щастлива, млада, енергична, обичаща, пееща, горяща за всичко, което правя. Моето семейство – празнувам днес, не защото съм рожденичка, а защото имам тях. Това е безценно и не се купува или добива по наследство. Празнувам днес, защото Господ ме дари с три прекрасни деца. Празнувам за всички вас, почитатели, фенове – хората, които вече толкова години ме харесват, следват и не се отказват от мен и музиката ми. Празнувам за живота, който аз сама си избрах, а не някой друг вместо мен. Днес искам да поздравя и моята майка и да и кажа ч, че я обичам и че съм безкрайно благодарна, че точно тя е моя майка“, написа Емилия пост в социалната мрежа.

Певицата, която е сред участниците в шоуто за имитации „Като две капки вода“ по Нова тв, има и друг повод за празнуване. Емилия и мъжът й Жорж Башур започвали 9-та година заедно. За това сподели хитовата изпълнителка при скорошна своя медийна изява и отново похвали съпруга си колко е грижовен, всеотдаен и я подкрепя във всичко.