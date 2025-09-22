Енджи Касабие стана водеща по арабския Sky

Диетоложката със световна слава д-р Енджи Касабие постигна нов голям успех в кариерата си - тя стартира собствено авторско предаване в ефира на един от най-влиятелните телевизионни канали в Арабския свят - Sky News Arabia, пише Телеграф.

Популярна със своите програми за здравословно хранене и успешно свалени килограми на холивудски легенди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Робърт де Ниро, както и редица индийски актьори, д-р Касабие ще говори за здравето, храненето и балансирания начин на живот.