Ергенка събира пари за ферма

Любомира от „Ергенът“ е готова да замени градския живот със спокойствието на природата. Красавицата призна, че мечтае да създаде собствено стопанство, след като останала впечатлена от посещение във ферма, където хранила кози и се грижила за различни животни.

Плановете ѝ вече са напълно конкретни. Любомира събира средства, за да закупи два коня, две магарета, две кози, един козел, една овца, както и няколко кокошки с петел.

Бившата участничка в романтичното риалити е убедена, че животът сред природата все повече я привлича и се надява скоро да превърне мечтата си в реалност.