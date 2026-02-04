Ергенката Бонбонова: Първо сватба, после любов

Благовеста Бонбонова преобръща естествения ход на любовните връзки, пише България Днес. Тези дни ергенката публикува снимки от морска ваканция по места, където няма зима. Тя обяви, че вече ще дава ход на всяка романтична история само ако тя започне от сватба!

"Моята следваща връзка: първо се женим, после излизаме, после се влюбваме", посочи новите си правила риалити героинята. Тя мотивира революционното си изказване с желанието да рискува повече. Да не забравяме, че красавицата вече настъпи същата "мотика" в любовното риалити "Ергенът".

Тя се надяваще, че ще бъде отведена до олтара, но това не се случи, след което Бонбонова разви фобия, че може да остане "вечната ергенка".