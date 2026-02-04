Последни
Популярни
Горещи

Ергенката Бонбонова: Първо сватба, после любов

https://hotarena.net/az-jenata/ergenkata-bonbonova-parvo-svatba-posle-lyubov HotArena.net
HotArena.net
70
Ергенката Бонбонова: Първо сватба, после любов

HotArena.net
70

Благовеста Бонбонова преобръща естествения ход на любовните връзки, пише България Днес. Тези дни ергенката публикува снимки от морска ваканция по места, където няма зима. Тя обяви, че вече ще дава ход на всяка романтична история само ако тя започне от сватба!

"Моята следваща връзка: първо се женим, после излизаме, после се влюбваме", посочи новите си правила риалити героинята. Тя мотивира революционното си изказване с желанието да рискува повече. Да не забравяме, че красавицата вече настъпи същата "мотика" в любовното риалити "Ергенът".

Тя се надяваще, че ще бъде отведена до олтара, но това не се случи, след което Бонбонова разви фобия, че може да остане "вечната ергенка". 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.