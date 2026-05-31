Ергенката Косара пребита от бившия си

Участничката от миналия сезон на „Ергенът“ Косара Тончева разкри, че е станала жертва на домашно насилие от дългогодишния си приятел. Двамата били заедно три години и половина, а инфлуенсърката дори заминала с него за Казахстан, където преследвал футболна кариера в националния тим.

Участничката била едва на 19 години - тъкмо завършила Търговската гимназия в Стара Загора. Вместо да продължи образованието си в Лондон, тя последвала сърцето си – отивайки с любимия в напълно непозната държава. Там обаче започнали проблемите, а връзката приключила с доста грозен финал.

„Отношенията ни бяха много задушаващи. Ако можеше да бъда поставена в златна клетка, това щеше да е най-добрият вариант и може би най-спокойният живот, който щяхме да водим съвместно“, признава Тончева. В един момент, когато се стигнало до раздялата, ситуацията ескалирала, стигайки до побой. „Тогава аз не получих възмездие чрез съд, но силно вярвам, че възмездието е дошло за него впоследствие“, откровена е Косара, която не искала да остави нещата така и със семейството й се обърнали към съда. Процесът вървял в нейна полза, но не задълго.

„Тогава получих съобщение, че ако не се оттегля, ще направят така, че да ме изкарат луда и че съм го предизвикала. Поговорихме вкъщи с родителите ми и преценихме, че най-правилният начин е той да си мисли, че е прав“, спомня си още девойката, която и друг път е била малтретирана от същото момче, но не толкова сериозно. В крайна сметка момата се отказала да съди побойника и продължила напред.