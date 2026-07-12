Естрадната легенда Стефка Берова се стопи наполовина

Стефка Берова направо не прилича на себе си! Естрадната легенда се е стопила наполовина, видя репортер на „Уикенд”. На 84-годишна възраст певицата, която винаги се е шегувала с едрата си фигура, е станала слаба като вейка. Много от феновете й дори не могат да я познаят.

Новата фигура на Стефка Берова блесна във видеото към песента „Мамин Кольо”, която тя записа наскоро заедно с дъщеря си Косара Марчинкова. Парчето, което е хороводно, беше част от проект „Обич и песен в Стария град“, събрал в Пловдив най-обичаните естрадни звезди на България. Стефка Берова обаче беше голямата сензация в него. Звездата е свалила от доскоро пищната си фигура най-малко 40 килограма, ако не и повече. Говори се, че причина за това е диабетът, който от години я мъчи. В началото певицата се е опитвала да го контролира с лекарства, тъй като й е било трудно да спазва строгата диета, препоръчвана при това заболяване. С напредването на възрастта обаче жестокият хранителен режим станал неизбежен. В началото на май Берова отпразнува 84-ия си рожден ден стройна като в най-ранната си младост. В момента тя едва ли тежи повече от 55 килограма.

Заради диабета лекарите са я посъветвали да спре всичко, което може да доведе до повишаване на кръвната захар. Певицата е трябвало да се раздели на първо място със сладкото – не само със захарта, но и с меда. Освен това се е наложило да се откаже от всичко, сготвено с бяло брашно, ориз, картофи, дори от сладките плодове. Разрешено й е само от време на време да яде ябълки, и то само от по-киселите сортове. По този начин се е стопила до сегашните си крехки размери. Дори в широките дрехи, които е избрала за видеото към новия дует с дъщеря си, се вижда, че костите на раменете й стърчат под плата. Прави впечатление също, че певицата през цялото време се държи. Дори когато се опитва да танцува пред камерата, тя не пуска металната декорация на кладенеца, край който с дъщеря й пеят. На обикновения зрител това не прави особено впечатление, но по-наблюдателните отбелязват, че Берова явно има нужда от опора, когато е права. Най-вероятно в ежедневието си тя ползва бастунче или патерица, но за видеото е предпочела да се държи за металната рамка на кладенеца, което изглежда по-естетично. Не е изключено именно тази декорация да е била причината за избора на място за снимките.

За разлика от възрастната певица, дъщеря й Косара Марчинкова е доста едра. Тя явно не следва хранителния режим на майка си. В последните години двете живеят под общ покрив в италианската столица Рим. Берова замина при дъщеря си преди 10 години, когато се роди внучето й Макс. Тя споделя, че детето е много артистично, а грижите, които полага за него, поддържат духа й здрав и млад. В България си идва доста рядко, основно за концерти и специални музикални проекти, в които от време на време участва.