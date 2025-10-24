Последни
Популярни
Горещи

Ето я внучката на легендарната Мария Тролева

https://hotarena.net/az-jenata/eto-ya-vnuchkata-na-legendarnata-mariya-troleva HotArena.net
HotArena.net
287
Ето я внучката на легендарната Мария Тролева

HotArena.net
287

Дъщерята на емблематичната говорителка на БНТ Мария Тролева - Косара, е позната не само на зрителите от екрана, но и на любителите на природата и пчеларството. Тя е на 59 години и започва кариерата си като новинарка в Нова тв. От ранни години тя проявява интерес към селското стопанство.

Така постепенно хобито й се превръща във втора професия - производител на мед, пише Ретро. 

Косара е омъжена и има голяма дъщеря, която носи нейното име. Внучката на Мария Тролева работи като стюардеса, а двете с майка й обичат да обикалят света. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.