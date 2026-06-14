Ева Веселинова се върна на Санторини

Ева Веселинова отново се озова на мястото, което завинаги ще остане в сърцето й – приказния гръцки остров Санторини. Този път обаче бившата телевизионна репортерка не е сама, а е заобиколена от най-скъпите си хора – съпруга си и двете им деца, близнаците Борис и Стефания. Семейството е изминало дългия път с автомобил до Атина, а след това е продължило към острова с кораб.

За Ева това не е просто поредната лятна почивка. Санторини е мястото, където е прекарала десет години от живота си и където е изживяла едни от най-важните си лични и професионални уроци. Именно затова всяко завръщане там е заредено с много емоции и спомени. „Просто дъхът ти спира, защото гледките са незабравими! Животът на остров ти дава истинска свобода и усещането, че можеш всичко. А тук е просто приказка!”, сподели блондинката, която не крие, че любовта ѝ към Санторини остава все така силна и години след като се е прибрала в България.

По време на настоящото си пътуване Ева с удоволствие показва красиви кадри от острова, а на снимките ясно личи колко щастлива е да споделя това специално място със своите деца. Борис и Стефания вече са достатъчно големи, за да се наслаждават на морските гледки, тесните улички и белите къщи, превърнали Санторини в една от най-предпочитаните туристически дестинации в света.

Преди години животът на Ева изглежда съвсем различно. След като заминава за Гърция със семейството си, първоначално няма намерение да остава дълго. Очарованието на острова обаче я пленява напълно и престоят ѝ се превръща в десетилетие. В онези времена блондинката не се страхува от работа. За да се издържа, тя е сервитьорка, продавачка на сувенири и върши различни дейности, типични за туристическите острови. Постепенно обаче започва да осъзнава, че мечтите й са много по-големи. Красавицата иска да се развива в сферата на медиите и журналистиката, а в Гърция възможностите за това се оказват ограничени. Така идва и едно от най-трудните решения в живота ѝ – да напусне мястото, което обича, и да се върне в България.

Рискът се оказва напълно оправдан. Скоро след завръщането си Ева започва да гради телевизионна кариера, която я превръща в разпознаваемо лице в родния ефир. Първите й стъпки пред камера всъщност са в популярното предаване „Сделка или не”, където е асистентка на водещия Румен Луканов и отваря кутиите с паричните суми. По-късно идва големият пробив в „Господари на ефира”, където работи като репортерка и бързо печели симпатиите на зрителите. След това става част от екипа на „На кафе” при Гала, което допълнително увеличава популярността й.

Зад красивата външност на блондинката обаче винаги е стояла сериозна подготовка. Ева неведнъж е подчертавала, че е журналист по образование и се гордее с академичния си път. Тя е магистър по „Електронни медии” в Софийския университет, освен това има бакалавърски степени по „Журналистика” и „Българска филология”. През годините мнозина са я възприемали единствено като красива жена от телевизията, особено след участието ѝ в еротична фотосесия за популярно мъжко списание. Самата тя обаче неведнъж е изразявала съжаление, че част от публиката е подценявала образованието и професионалните й качества заради външния й вид.

Животът на Ева се промени изцяло след раждането на близнаците Борис и Стефания. Майчинството я отдалечи от телевизионния екран и за известно време насочи цялото й внимание към наследниците й. Веселинова признава, че отглеждането на две малки деца едновременно е огромно предизвикателство и изисква почти цялото й време и енергия. „Освен да се грижа за бебчетата, успявам да се ангажирам и с различни рекламни кампании, но става бавно и трудно. С две малки деца не е никак лесно да бъдеш пълноценен човек!”, споделяла е тя.

Въпреки това, в един момент на Веселинова ѝ се иска отново да бъде активна в телевизията. След краткото й участие като коментатор в „Преди обед” почитателите й започнаха да се питат дали скоро няма да я видят отново в някое популярно предаване. Засега водещата е намерила поле за изява на творческия си порив в подкаста си „Извън райската градина с Ева”.

Личният й живот също изглежда по-стабилен от всякога. Тя рядко показва мъжа си и почти никога не говори публично за него. Известно е единствено, че той избягва светлините на прожекторите и предпочита спокойния семеен живот, далеч от публичността. Тази дискретност ражда различни слухове и спекулации, но Веселинова винаги е защитавала правото си на личен живот. Красавицата неведнъж е заявявала, че щастието обича тишината и че няма нужда да доказва на никого колко добре се чувства с човека до себе си.

Днес семейството е установено трайно в София. Преди 2 лета Ева и съпругът й сбъднаха още една своя мечта, като се сдобиха с нов дом, обзаведен модерно и стилно. Там отглеждат близнаците Борис и Стефания и градят семейния си уют. Макар че вече да не живее в Гърция, бившата репортерка признава, че Санторини завинаги ще остане специално място за нея. Тя е убедена, че решението да напусне острова е било правилно, защото й е позволило да се развива и да открие нови възможности. В същото време обаче частица от сърцето ѝ винаги ще принадлежи на белите къщи, сините куполи и невероятните залези над Егейско море. Затова всяко завръщане там за нея е толкова емоционално. А сега, когато до себе си има любимия мъж и двете си деца, преживяването е още по-специално.