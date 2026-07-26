Ферай от „Ергенът”: Йогата ми помогна да променя живота си

Ферай Неджиб от четвъртия сезон на „Ергенът” разкри какво й е помогнало да израсне след участието си в романтичното риалити.

„Имах възможността да се погледна отстрани, да се самоанализирам и да изчистя всяка дума, поведение и маниер, за да открия модела, който най-добре ми подхожда”, сподели варненката. Тя допълва, че истинската трансформация е дошла и благодарение на духовните практики, които е включила в ежедневието си. „Йога, кундалини и тантра също много ми помогнаха да намеря пътя към себе си, да разпознавам всяко свое желание, чувство и емоция и да се науча да се контролирам. Това е доста широка тема”, разказва още Ферай.

Думите й предизвикаха интерес сред последователите й, тъй като брюнетката рядко говори толкова подробно за личностното си развитие. Вместо да акцентира върху външната промяна, този път тя насочи вниманието към вътрешния баланс, който е постигнала.