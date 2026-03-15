Флора анализирала любимия си Копейкин с изкуствения интелект

Младата „журналистка” Цвета Стратиева, прекръстила се на Флора, която беше първата излетяла от звездния отбор на „Хелс Китчън“, сама призна пред шеф Виктор Ангелов, че постоянно се допитва до Cgat GPT и е направо обсебена от изкуствения интелект, видя „Уикенд“.

Младата участничка в готварското шоу сподели, че често използва изкуствен интелект, за да анализира хората около себе си - техните връзки, поведение и публични изяви. По думите й изкуственият интелект й помагат да погледне на различни ситуации по-обективно и да разбере по-добре хората и приятелите си.

„Знам вие какво знаете! Знаете, че сте поколението на наследниците и не ви се налага да сте умни, защото така и така ще наследите апартамента в „Младост”, жигулата в гаража, вилата на Копривщица и всичко е точно“ – посече Флопа шеф Ангелов. „Ако нищо не знаем, винаги имаме изкуствения интелект, за да проверим. Аз с него се уча да готвя, затова спагетите ми бяха такива“ – отвърна му журналистката, която разчита прекалено много на телефона си и интернет, Флора дори е кръстила изкуствения интелект Джипчо, а пък той се обръща към нея с Флорче, Слънчице, Слънчогледче, по нейно искане.

„Вие си говорите?!?“ – възкликна потресеният готвач, а Флора му отвърна, че имат много лична връзка. „Той анализира приятелите му, дори мога да го питам какво мисли за вас“ – продължи да ръси глупости влогърката, която призна, че от малко дете е обсебена да е известна и се е пробвала във всички възможни поприща, за да добие популярност.

„Нали е близка с Костадин Костадинов от „Възраждане“, най-вероятно и него е анализирала с интелекта“ – коментират зрители на „Кухнята на Ада“ в социалните мрежи. От доста време в публичното пространство има слухове, че Флора е интимно близка с Копейкин, а някои дори твърдят, че двамата имат сериозна романтична връзка.

Цвета явно използва не само изкуствения интелект, но и програмите за разкрасяване, защото в социалните мрежи изглежда доста по-различно от „Хелс Китъчн” и това направи впечатление на зрителите, които едвам я разпознаха.