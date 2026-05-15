Арестуваха Миро Дзвера в центъра на София! Свалиха го от „Ферари” за половин милион евро

Мирослав Стоянов, по-известен в ъндърграунд средите като Миро Дзвера, е бил показно задържан в столичния квартал „Лозенец”, научи HotArena. По информация на очевидци той е бил спрян за полицейска проверка, след което тестван за алкохол и наркотици.

След проверката Дзвера е бил качен в патрулка и отведен във ВМА за кръвни проби. Сцената се разиграла посред бял ден и пред погледите на десетки минувачи.

Още по-голямо впечатление направил автомобилът, от който бил свален – червено „Ферари” SF90 Stradale за близо половин милион евро. Това е един от най-скъпите и мощни серийни модели на италианската марка, считан за истински хиперавтомобил. Машината комбинира V8 битурбо двигател и три електромотора с общо близо 1000 конски сили и ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 2.5 секунди, пише "Уикенд".

Според свидетели Миро Дзвера не се е движел сам. След него плътно вървял черен джип „Порше” с двама охранители, които го придружавали. Именно един от гардовете по-късно прибрал луксозното „Ферари”, докато Стоянов бил отведен от полицията.

Към момента няма официална информация дали пробите му са дали положителен резултат и дали ще бъдат повдигнати обвинения. Самият факт, че е бил откаран за кръвни тестове обаче, веднага отприщи серия коментари и слухове около случилото се.

Това не е първият път, в който името на Миро Дзвера попада в полицейските хроники. През годините той неведнъж е бил свързван със скандали, а поведението му често е предизвиквало коментари както в светските среди, така и извън тях.

След последните кадри мнозина в мрежата вече коментират, че Дзвера все повече демонстрира начин на живот тип „мутренски лукс” – суперколи, охрана и показно придвижване из София. Само че този път разходката му из столицата приключила не пред скъпарски ресторант, а в патрулка.