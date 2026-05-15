Арестуваха Миро Дзвера в центъра на София! Свалиха го от „Ферари” за половин милион евро

Мирослав Стоянов, по-известен в ъндърграунд средите като Миро Дзвера, е бил показно задържан в столичния квартал „Лозенец”, научи HotArena. По информация на очевидци той е бил спрян за полицейска проверка, след което тестван за алкохол и наркотици.

След проверката Дзвера е бил качен в патрулка и отведен във ВМА за кръвни проби. Сцената се разиграла посред бял ден и пред погледите на десетки минувачи.

Още по-голямо впечатление направил автомобилът, от който бил свален – червено „Ферари” SF90 Stradale за близо половин милион евро. Това е един от най-скъпите и мощни серийни модели на италианската марка, считан за истински хиперавтомобил. Машината комбинира V8 битурбо двигател и три електромотора с общо близо 1000 конски сили и ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 2.5 секунди, пише "Уикенд".

Според свидетели Миро Дзвера не се е движел сам. След него плътно вървял черен джип „Порше” с двама охранители, които го придружавали. Именно един от гардовете по-късно прибрал луксозното „Ферари”, докато Стоянов бил отведен от полицията.

Към момента няма официална информация дали пробите му са дали положителен резултат и дали ще бъдат повдигнати обвинения. Самият факт, че е бил откаран за кръвни тестове обаче, веднага отприщи серия коментари и слухове около случилото се.

Това не е първият път, в който името на Миро Дзвера попада в полицейските хроники. През годините той неведнъж е бил свързван със скандали, а поведението му често е предизвиквало коментари както в светските среди, така и извън тях.

След последните кадри мнозина в мрежата вече коментират, че Дзвера все повече демонстрира начин на живот тип „мутренски лукс” – суперколи, охрана и показно придвижване из София. Само че този път разходката му из столицата приключила не пред скъпарски ресторант, а в патрулка.

Бивш от МВР76

преди 1 час

Надежда Дойчева(не ми се сакаше да те изписвам с главни букви), но Бъди Благословена. Помниш, че през вече далечната 2019 г. неколко пъти си говориме по телефоно. Лошото е, че твойто болно его(високо самочувствие) те прецака. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

17.05.1976г.

преди 1 час

В моменто консумирам огромни количества бира. Наздраве. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

