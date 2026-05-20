Съпругът на Дара като лекар воюва срещу рака с канабис

Кой е мъжът до Дара, за когото тя не спира да говори суперлативи?

Ервин Иванов - момчето от Дулово, не е турчин, а алевит*. Баща му работи в общинската служба по земеделие, а майката е медицинска сестра. От нея Ервин е взел желанието да стане доктор, твърдят хора от малкото градче.

"Скромни хора са, момчето също е такова. А Дара, тя е и нашата гордост", казват в Дулово. Цяла нощ по време на "Евровизия" никой не е мигнал, а на мегдана се събрали млади хора, които пели с Дара, казват от кметството.

Щастливи младоженци Снимка: инстаграм

"Първото ми място от "Евровизия" е за съпруга ми. Той е човекът, заради когото участвах, иначе щях да се откажа. Той беше и първият, с когото споделих радостта от класирането", казва Дара на пристигане в София.

Ервин е завършил Медицинския университет в София и е амбициран да пробие в нетрадиционната медицина. Младежът навлиза сериозно в бизнеса с дистрибуцията на хранителни добавки за европейския и американския пазар и е сред най-активните членове на Българската асоциация за индустриален коноп. Още като студент решава, че ще напусне България, и планира да гради кариера в Швейцария или Германия. Но остава тук и защитава дисертация върху разработването на иновативни лекарстводоставящи системи с чисти канабиноиди и екстракти от канабис. Има публикации за 3D модели на култивиране на рак, противоракови ефекти на различни канабиноиди. Притежава и няколко патента в областта.

Малко след като завършва обаче, съдбата го среща с внучката на Тодор Колев-Адама - красивата Теди, и двамата се впускат в страстна връзка. По същото време Теди е втори курс в класа на проф. Стефан Данаилов. За добро или зло, връзката им се разпада, тъй като Теди не обича да е контролирана, а в нейните очи Ервин е много ревнив.

След това съдбата го среща с Дара, която тъкмо е скъсала с певеца Папи Ханс.

"Беше любов от пръв поглед. Срещнахме се случайно в нощен клуб. Още от първия момент почувствах, че е нещо специално", казва Дара. Връзката им се развива бързо, но далеч от излишен шум и показност. На 14 февруари 2024 г., когато светът празнува Деня на влюбените, Дара представи новата си песен - "Само мой". Парчето се оказа не само нов музикален проект, а истинско любовно послание.

"Песента "Само мой" е красиво обяснение в любов, което подарявам на моя любим, с когото преди броени дни официално се сгодихме", споделя тя тогава.

Дара получава своето предложение за годеж и пръстен на екскурзия в екзотичен Тайланд. Любопитното е, че тя вече била решила сама да предложи брак и дори си купила пръстен. Но Ервин я изпреварил. На рождения си ден, пред статуя на Буда, той й предложил брак, а тя казала "Да". Снимката с годежния пръстен на певицата през 2024 г. събра над 20 000 харесвания само за един ден.

"Когато го срещнах, за първи път усетих едно спокойствие и доверие, че мога да се отпусна на някой в ръцете!" - споделя тя в "Живот по действителен случай".

Дара е позната на публиката като истинска експлозия от енергия, провокация и емоция. На сцената тя е шумна, дива и непредвидима, но извън светлините на прожекторите животът й се оказва много по-тих, спокоен и дълбоко емоционален.

С Ервин Иванов започват да живеят заедно, пътуват много и изграждат отношения без скандали и показен блясък. Двамата се женят на 17 май 2025 година. Без шумни медийни събития, без показност и без пищна церемония. Сватбата била в тесен кръг сред приятели и близки хора, а по-късно Дара споделя в социалните мрежи, че именно това е било мечтаното от нея тържество - истинско, спокойно и искрено.

След победата на "Евровизия" Дара неведнъж подчерта колко важна роля има съпругът в живота й. Именно той е човекът, който я е подкрепил в моментите на съмнение и страх преди конкурса. Певицата призна, че без неговата увереност вероятно никога нямало да се осмели да тръгне по пътя към "Евровизия". И докато Европа вижда в Дара шумната и неудържима звезда на "Бангаранга", най-близките й хора познават една друга Дарина - чувствителна, спокойна и дълбоко влюбена жена, намерила своята сигурност далеч от сцената.

"Не вярвах, че трябва да участвам." Певицата откровено призна, че дълго се е колебаела дали да приеме предизвикателството "Евровизия". "Не бях сигурна. Имах съмнения в себе си и притеснения", разказа тя. Именно тогава до нея застанал съпругът й Ервин. По думите на Дара той не просто я подкрепил, а буквално я тласнал към решението, което по-късно ще промени живота й. "Каза ми съвсем категорично: "Звъни веднага по телефона и кажи, че отиваш и се явяваш на това състезание", сподели тя. Точно тази увереност, която й дал най-близкият човек, се оказала решаваща. "Дължа всичко на семейството си", казва Дара.

След победата певицата не скри, че пътят към върха не е бил самотно пътуване. "Благодарение на Ервин, на моето семейство и на най-близките ми съм на това пътешествие", каза певицата.

Според нея любовта и подкрепата на хората около нея са й помогнали да бъде "на правилното място с отворено сърце".

*алевии, алеани, къзълбаши - етнорелигиозна общност, близка до шиитите, изповядваща хетеродоксен ислям, потомци на тюркски племена