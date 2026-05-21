Дъщерята на Мариана Векилска се омъжва

Един от най-съкровените моменти за всяка майка преживява Мариана Векилска - подготовката за сватбата на дъщеря си Габриела. Тя показа емоционални кадри от избора на булчинска рокля, пише България Днес.

Чаровната Габи вече повече от две години е във връзка с любмия си, а двамата често пътуват заедно в чужбина. Бъдещият младоженец отдавна е приет от цялото семейство на Габи и е спечелил доверието на близките й хора.

"Доакто пробва ефирните бели рокли, които й прилягат по мярка, си мисля как това крехко като статуетка момиченце намери сили да премине през толкова трудности", споделя журналистката и признава:

"Благодаря на Вселената за най-големия дар - спокойното щастие да виждаш, че си успял да отгледаш един добър човек".